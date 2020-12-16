Корпорация МСП поддержала на 25 млн руб. производство приборов контроля для промышленности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Корпорация МСП предоставила предприятию, которое производит роботизированные комплексы для контроля износа оборудования в промышленности, железнодорожной и авиакосмической индустрии, кредит по льготной ставке 8,2% на сумму 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил московской компании по производству оборудования неразрушающего контроля ООО "НПК Техновотум" кредит на сумму 25 млн рублей по ставке 8,25% годовых для увеличения объема производства инновационных роботизированных комплексов. Финансирование предоставлено в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 12,5 млн рублей," - рассказали в пресс-службе.

Компания производит специализированные импортозамещающие промышленные установки неразрушающего контроля, дефектоскопы, сканирующие устройства, преобразователи, которые используются в железнодорожной отрасли, авиакосмической индустрии, в промышленном производстве, в энергетике, строительстве, на городском транспорте и обеспечивает надежность работы деталей, механизмов, контроль износа оборудования снижают эксплуатационные и аварийные риски.

Многофункциональные роботизированные комплексы применяются на предприятиях в РФ и экспортируются в страны СНГ, Европы и в страны востока. Реализация новых проектов при финансовой поддержке МСП позволит увеличить объем оборотных средств, использовать инвестиции для развития производства, закупки дополнительного технологического оборудования.

ООО НПК "Техновотум" входит в инновационный кластер предприятий Москвы. Предприятие является членом научно-технического совета национального Союза железнодорожников, Совета по неразрушающему контролю гражданской авиации РФ.