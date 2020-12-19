В Самарской области сократилось количество субъектов МСП на фоне пандемии

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Самарской области на 1 декабря уменьшилось на 9 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 124 тыс., сообщила в докладе (имеется в распоряжении ТАСС) руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития области Лариса Названова.

"Планируемое значение на 2020 год [по нацпроекту] по численности занятых на предприятиях МСП составляет 468 тыс., оно достигнуто. Хотя нельзя не отметить, что текущая ситуация с коронавирусом негативно сказалась в первую очередь на малом и среднем предпринимательстве. Наблюдается снижение количества субъектов МСП, на 1 декабря показатель составляет 124 тыс., что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% или около 9 тыс. субъектов меньше", - сообщила Названова.

Пилотный проект начал действовать в регионе с 2020 года, на декабрь статус самозанятого подтвердили 38 тыс. человек.

В 2020 году для реализации региональной составляющей нацпроекта было предусмотрено 467,4 млн рублей, из которых 401,9 млн рублей - федеральные средства, 65,4 млн рублей были предусмотрены в региональном бюджете. По данным на 14 декабря, освоение средств составляет 82%. "В этом направлении есть риск неосвоения 4 млн рублей. Это связано с ограничениями, были отменены международные выставки, и, соответственно, подрядчики вернули средства", - сообщила Названова.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан на 2019-2024 годы для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствования системы госзакупок.