Суперфиналист конкурса "Лидеры России" вошел в совет директоров Корпорации МСП

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Суперфиналист конкурса "Лидеры России" 2020 года Дмитрий Бавинов назначен членом совета директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе организации.

"По распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина генеральный директор компании "Юнизоо", суперфиналист конкурса "Лидеры России - 2020" <...> Дмитрий Бавинов назначен членом совета директоров корпорации", - сказали в пресс-службе.

Комментируя свое назначение, Бавинов отметил, что на новой должности сосредоточится на целях нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Я планирую сосредоточиться на вопросах важности обратной связи от предпринимателей и вовлечения их в процесс преобразований, модернизации показателей эффективности существующих систем поддержки, а также продолжении цифровизации всех существующих госуслуг и сервисов для предпринимателей. Намерен также повысить личную эффективность, ведь теперь, помимо собственного бизнеса и ответственности перед своими сотрудниками, буду нести ответственность и перед страной. Нужно находить дополнительное время в сутках, чтобы эффективно и во благо им распоряжаться", - сказал Бавинов, слова которого привела пресс-служба.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 декабря назначил новым генеральным директором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александра Исаевича. Бывший глава корпорации Александр Браверман станет первым заместителем председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ", сообщил представитель ВЭБ.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ, выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Сейчас в состав совета директоров корпорации, согласно данным на сайте организации, входят 11 человек.