МСП Банк предоставил самозанятым более 260 млн рублей кредитных средств в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) в 2020 году предоставил самозанятым предпринимателям со всей России более 260 млн рублей кредитных средств и заключил около 400 кредитных договоров с самозанятыми и ИП, перешедшими на уплату налога на профессиональный доход. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпорации МСП.

МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года. Средняя сумма кредита составляет 700 тыс. рублей. По количеству заемщиков в региональной разбивке лидируют Республика Татарстан, Свердловская область, Москва и Московская область.

В настоящее время ставка МСП Банка для всех категорий самозанятых составляет 6,25% годовых на срок до трех лет. При этом кредит в МСП Банке могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются.

В банке также действует программа рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 млн рублей.

По данным Минэкономразвития, на 10 декабря 2020 года в едином реестре субъектов МСП зарегистрировано более 1,4 млн самозанятых граждан. С 2020 года самозанятые получили доступ к мерам поддержки субъектов МСП, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в сфере образования, ремесленной и сельскохозяйственной деятельности. Также самозанятым доступны антикризисные меры поддержки, например возврат суммы налога, уплаченного в 2019 году (общий объем возращенных самозанятым средств составил 1,6 млрд рублей).