На стыке бизнеса и творчества: как вокальная студия в Москве готовит призеров шоу "Голос"

Основатели вокальной школы "Манада" в Москве Аделина и Манвел Григорян зарабатывают музыкой всю жизнь, но открыть собственную вокальную студию решились только восемь лет назад. Предприниматели рассказали ТАСС о том, как быть с теми, у кого "нет слуха", о работе с полуфиналистами музыкального шоу "Голос" и о том, можно ли заниматься вокалом в онлайн-формате. Дело длиною в жизнь Аделина и Манвел учились в Армении. Манвел окончил музыкальную школу, после этого получил два высших образования, не связанных с музыкой: техническое и экономическое. Аделина с 10 лет пела в детском коллективе, в 16 ее приняли в Союз композиторов Армении, где она стала государственной солисткой и познакомилась с будущим мужем, который играл там же на гитаре. Затем Аделина окончила эстрадно-джазовый колледж и после него — педагогический. В 1989 году у супругов родилась дочь Эгина, а в 1993-м из-за карабахской войны семья в поисках работы перебралась в Москву. Освоиться в России "оказалось легко из-за схожего менталитета", однако из-за непростых 90-х годов семья решила уехать в Новороссийск. Там дочь артистов окончила музыкальную школу, где занималась на фортепиано, и после этого заявила, что хочет петь. Супруги начали сами тренировать Эгину, поскольку тогда не могли позволить себе оплачивать занятия. Для этого они использовали свой музыкальный центр, куда подключали микрофон. В 2005 году семья вернулась в Москву, тогда же дочь окончила девять классов. В Москве на одном из конкурсов по вокалу, в котором участвовала Эгина, к Аделине подошли представители продюсерского центра и спросили, кто обучал девочку вокалу. Когда выяснилось, что ее тренировала Аделина, ей предложили работу. Так Аделина устроилась преподавателем вокала в продюсерский центр. Манвел в тот момент работал гендиректором в компании по производству чая. "Можно сказать, Эгина дала нам старт на создание бизнеса. Я готовила дочку к училищу, и в 2005 году она поступила на бюджет в Музыкальное училище имени Гнесиных. Да и во время учебы дочка просила меня помочь с подготовкой к экзаменам, получала "отлично", однокурсники спрашивали, у кого она занимается, и после этого приходили ко мне подтянуть вокал. Мы ходили на конкурсы, Эгина занимала первые места, вот такая реклама пошла. Тогда я поняла, что можно готовить ребят частным образом", — говорит Аделина. В том же году продюсерский центр направил семерых учеников Аделины, в числе которых была и Эгина, на международный вокальный конкурс "Аллея славы". Шесть из них заняли первые места, а Эгина взяла Гран-при и поехала в США на Международный чемпионат исполнительских видов искусств, где в 16 лет стала гранд-чемпионом в своей возрастной категории. В 2008 году она уехала учиться в США и занималась с Аделиной вокалом по Skype (бесплатное приложение для компьютеров и смартфонов, обеспечивает текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет — прим. ТАСС). Своя студия В 2012 году Аделина все еще работала на продюсерский центр и там же начала готовить учеников на первый сезон музыкального шоу "Голос", которое транслируется на Первом канале. Тогда же она решила, что пришло время работать самостоятельно. Она признается, что ей не нравилась система продюсерского центра, который "поднимал цены на уроки, не спрашивая мнения". Стоимость одного занятия там, по ее словам, доходила до 5–6 тыс. рублей. Спустя три месяца после ухода из продюсерского центра Аделина стала индивидуальным предпринимателем и вместе с Манвелом открыла в Москве вокальную студию. Сначала они арендовали за 20 тыс. рублей в месяц студию недалеко от станции метро "Белорусская", затем перевезли туда музыкальный центр и фортепиано, которые у них уже были. Супруги решили работать сначала с тем, что есть, постепенно заменяя оборудование на новое. Через некоторое время предприниматели продали фортепиано и заменили его на синтезатор, купили усилитель, микшер, динамики — аппаратуру, которая нужна для профессиональных занятий вокалом. Также докупили ноутбук. Все вложения они оценивают не более чем в $5 тыс.

Свое название студия получила только через год, когда к преподаванию присоединился Манвел. "Манада" — составное название из букв имен основателей, Манвел и Аделина. Супруги вдвоем стали заниматься техникой вокала и, в отличие от музыкальных школ, решили брать на занятия даже тех, кому в других местах говорили "у вас нет слуха, вы не будете петь". "Человек слышит, значит, можно разработать музыкальный слух. Это долгий процесс, но, в принципе, у нас неплохо получается. Если слух слабо развит, мы используем технику "вокальное сольфеджио" (она заключается в чтении нот без текста — прим. ТАСС). Мы берем тех, кто хочет петь. Петь — полезно для здоровья, ставятся дыхание, позиция, человек начинает интонировать, но это долгий процесс, если нет слуха изначально. Голос тоже изменяется, то есть тембр — он становится богаче, сам окрас тембра чуть меняется", — объясняет Аделина. Вокальное мышление и генетика В числе первых учеников студии были участники первого "Голоса" — они начинали заниматься с Аделиной еще в продюсерском центре и продолжили после того, как прошли отбор в шоу в 2012 году. Также к предпринимательнице перешла часть других учеников продюсерского центра. В день супруги начали вести занятия в среднем у четырех-пяти учеников, а когда наступала горячая пора подготовки к музыкальным конкурсам, то к ним приходили и до 10 человек. Один урок длится час. Стоимость занятия индивидуальна для каждого ученика и зависит от его музыкальных данных. Самое дорогое занятие стоит 3 тыс. рублей, однако Аделина говорит, что ей важнее "раскрыть талант", и поэтому на начальном этапе работы студии предпринимательница часто помогала ученикам бесплатно. У Аделины и Манвела занимаются ученики в возрасте от четырех до 60 лет. "Очень большой диапазон учащихся, и по способностям тоже. Мы также готовимся к участию в конкурсе "Голос.60+". Этим и интересна наша работа, ученики все разные, но очень интересные. С четырехлетним — одна работа, с 60-летним — другая, и нам это интересно", — объясняет Аделина. Супруги отмечают, что не готовят звезд, поскольку в этом процессе должна быть задействована "целая индустрия". Они говорят, что рынок делится на проектных артистов и вокальных. Предпринимателям интереснее работать со вторыми. Задача супругов заключается в том, чтобы подготовить хорошего певца, который сможет интонировать и красиво петь. Манвел шутит, что после их занятий человек "артистом, может, и не станет, но в караоке не опозорится". Хотя предприниматели и не готовят звезд, в числе их учеников за все время работы студии оказывались известные артисты. Например, до полуфинала "Голоса" доходили Артем Качер (первый сезон шоу), Валентина Бирюкова (третий сезон). Супруги также готовили на конкурс "Евровидение-2013" Гора Суджяна (армянский рок-исполнитель, вокалист группы Dorians — прим. ТАСС). "Если человек от природы "музыкальный", то поставить голос можно и за три дня. Кроме музыкального мышления есть еще и вокальное, которое связано с мышечной памятью. Бывает, ученик к концу урока уходит счастливый — все получилось, а на следующий урок приходит и опять с нуля. То есть мышечной памяти нет. Это очень индивидуально: воображение разное, психополе разное, внутренний мир, глубина, генетика. Очень много факторов, влияет даже генетика", — говорит Манвел. Постепенно на занятия в "Манаду" начали приходить также группы и вокальные ансамбли. Свою студию предприниматели не рекламируют, говоря, что учеников удается набрать благодаря сарафанному радио. Совокупный доход за год супруги оценивают "в пределах верхней планки, которая определена для самозанятых" (2,4 млн рублей выручки в год — прим. ТАСС). Оплату за занятия ученики в основном перечисляют Манвелу, который стал самозанятым после появления такого режима в 2019 году. Аделина же сохранила статус индивидуального предпринимателя. По последним данным реестра субъектов МСП, число самозанятых предпринимателей составляет 1,43 млн человек. Вокал в онлайне В начале 2020 года предпринимателям пришлось трансформировать бизнес. В период локдауна в Москве в апреле-июне число учеников вокальной студии сократилось в три раза. По словам Аделины и Манвела, было "очень тяжело" финансово, так как оплату аренды и налоги никто не отменял. Однако цены решили не поднимать, а в исключительных случаях супруги даже проводили бесплатные занятия для артистов, чтобы поддержать их. Продержаться им самим помогли онлайн-занятия — аналогичный опыт у Аделины уже был. Предприниматели не запускали для онлайн-уроков специальную программу, Аделина просто предложила своим ученикам перейти в новый формат и проводить занятия по Skype. Цена таких занятий была одинакова для всех и не превышала стоимость обычного урока в студии. Однако у занятий онлайн есть ряд особенностей и полностью заменить ими очные уроки не получится, предупреждает Манвел. Провести урок вокала онлайн можно только при хорошем интернет-соединении. Еще одна сложность — новые ученики. Аделина добавляет, что при живом общении проще показать технику, также есть возможность прощупать мышцы и указать на определенные точки.