Вторая волна COVID-19 замедлила рост спроса на персонал в сфере малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вторая волна COVID-19 и сохранение рисков новых ограничений отразились замедлением роста спроса на персонал в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Активнее всего замораживали наем компании, предоставляющие услуги населению, общепит, строительные компании и образовательные учреждения, свидетельствует исследование крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и инвестиционной платформы "Поток" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Вторая волна COVID-19 и сохранение рисков новых ограничений отразились замедлением роста спроса на персонал в МСБ. В III квартале самая активная фаза роста числа вакансий в месячном исчислении пришлась на июль (30% к июню). В последующие месяцы месячный прирост стал замедляться (7% в августе, 2% в сентябре). В октябре число вакансий сократилось к сентябрю на сравнительно небольшие 6%, а относительно октября прошлого года - выросло на 10%. В ноябре же количество вакансий выросло за месяц на 2% (+33% год к году)", - отмечается в исследовании.

По данным hh.ru и платформы "Поток", активнее других в октябре - ноябре замораживали наем отрасли, больше остальных пострадавшие во время первой волны: компании, предоставляющие услуги населению, общепит, строительные компании, образовательные учреждения. "Впрочем, говорить о повторении весеннего кризиса на рынке труда в сегменте МСБ преждевременно", - отмечается в документе.

В целом же, согласно данным исследования, второй квартал оказался самым тяжелым периодом в 2020 году в части найма в сегменте МСБ: в апреле - июне спрос на новых сотрудников снизился на 24% по сравнению с первым кварталом 2020 года и на 20% ко второму кварталу прошлого года. "Драматическим" было снижение числа вакансий в апреле: на 42% к марту и на 37% к апрелю прошлого года.

Больше других в выборе открытых предпринимателями вакансий были ограничены желающие устроиться в заведения общепита (число вакансий в апреле снизилось на 72% к марту и на 72% к апрелю прошлого года) и в компании, предоставляющие услуги населению (падение на 66% к марту и на 71% к апрелю прошлого года). Выбор заметно сузился и для желающих работать в розничных магазинах (на 48% к марту и на 46% к апрелю прошлого года), в компаниях - поставщиках услуг для бизнеса (на 46% к марту и на столько же к апрелю прошлого года), в строительных и девелоперских компаниях ( на 45% к марту и на 44% к апрелю прошлого года), IT-компаниях (на 36% к марту и на 33% к апрелю прошлого года) и во многих других секторах.

По состоянию на конец ноября в сегменте МСБ было открыто 216 тыс. вакансий - в полтора раза больше, чем в начале года, и на 14% больше максимального количества вакансий в 2019 году.