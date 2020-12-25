Обновленный нацпроект по МСП предполагает донастройку текущих налоговых режимов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Обновленный нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает донастройку текущих налоговых режимов, развитие механизмов льготного кредитования и расширение доступа к альтернативным источникам финансирования. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

"Обновленный нацпроект будет ориентирован на оказание мер поддержки предпринимателям на всех этапах развития бизнеса - от самозанятых до средних компаний. Планируется донастройка текущих налоговых режимов и либерализация законодательства", - отмечается в сообщении.

Так, в проекте предусмотрены мероприятия по введению переходных налоговых режимов "с целью плавного изменения налоговой нагрузки на растущие субъекты МСП". Планируется создать комфортные условия налогообложения для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, в том числе перешедших с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Кроме того, запланировано развитие механизмов льготного кредитования субъектов МСП с пониженной процентной ставкой - не выше 7% с 2021 года.

В числе других мероприятий "расширение доступа к альтернативным источникам финансирования для бизнеса путем запуска новых финансовых инструментов" (краудинвестинг, факторинг), "предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки путем консолидации инструментов поддержки, предоставляемых кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями и участниками Национальной гарантийной системы".

Четыре федеральных проекта

Обновленный нацпроект будет состоять из четырех федеральных проектов, уточняется в сообщении организации.

Первый проект направлен на поддержку самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Они также смогут получить микрозаймы по льготной ставке и воспользоваться льготным финансированием с помощью альтернативных финансовых инструментов, таких как краудинвестинговые и краудфандинговые платформы. Несовершеннолетние предприниматели (начиная с 16 лет), впервые зарегистрированные в качестве самозанятых, получат дополнительный налоговый вычет в размере одного МРОТ.

Второй проект - предакселерация, то есть создание условий для легкого старта и расширение доступа субъектов МСП к инфраструктуре поддержки. Федеральный проект предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения. По нему будут "смягчены правовые последствия банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей, чтобы упростить им повторное вхождение в бизнес". Начинающие предприниматели смогут получить поручительства и независимые гарантии региональных гарантийных организаций на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса, а также микрозаймы государственных микрофинансовых организаций. Социальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, смогут получать гранты.

Третий проект - комплексная система акселерации. Он предполагает упрощение налогообложения для растущих субъектов МСП, расширение их доступа к системе закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками, упрощение доступа предпринимателей к льготному финансированию и инфраструктуре поддержки, поддержку в агропромышленном комплексе. Для инновационных малых предприятий будут выделяться гранты в том числе в сферах спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства. Также будет создана комплексная система поддержки экспорта субъектов МСП.

Четвертым проектом предполагается создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора мер поддержки. "Создание цифровой экосистемы является ключевым направлением в области акселерации малого и среднего бизнеса. Цифровая экосистема обеспечит получение в режиме "одного окна" всех видов поддержки и полного спектра государственных и коммерческих услуг. Платформа станет агрегатором всех мер поддержки и услуг, востребованных малым и средним бизнесом, самозанятыми, а также лицами, желающим начать собственное дело", - отмечается в сообщении организации.