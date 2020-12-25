Корпорация МСП поддержала строительство первого в РФ завода пребиотических ингредиентов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый в России завод по производству пребиотических ингредиентов при поддержке Корпорации МСП создадут в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП в пятницу.

"В Липецкой области на территории особой экономической зоны регионального уровня в городе Данков <…> завершен этап инжиниринговых и проектных работ строительства первого в России завода по промышленному производству пребиотических ингредиентов. В настоящее время смонтирована большая часть оборудования завода в зонах приемки, мойки, резки и диффузии сырья. МСП Банк открыл компании "Истагро Дон" кредитную линию на сумму 955 млн рублей при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 млн рублей," - рассказали в пресс-службе.

Мощность завода по переработке составит до 500 тонн топинамбура в сутки, а годовой объем конечной продукции - до 15 тыс. тонн. Поставки продукции планируются для широкого круга производителей продуктов питания, в том числе для компании PepsiCo Russia (США). В качестве сырья выбрано одно из ценнейших в биологическом смысле растений - топинамбур (Helianthus tuberosus).

В связи с тем, что в России нет опыта строительства подобных заводов, проектирование было выполнено при участии бельгийской компании Desmet - ведущей инжиниринговой компании, имеющей в своем портфеле успешные реализованные проекты подобных производств. Проект предусматривает высокий уровень автоматизации, что обеспечивает стабильное качество продукта. Основной объем технологического оборудования был произведен в России.

Завершение работ по строительству первой очереди завода и подведению коммуникаций планируется весной 2021 года. На "обкатку" технологии производства компания "Истагро Дон" отводит примерно шесть месяцев, а уже осенью 2021 завод должен выйти на промышленный объем.

Новые возможности

К моменту запуска первой очереди завода команда проекта, являющаяся резидентом фонда "Сколково", разработала основную линейку продукции. В России появятся пребиотический сироп (с высоким содержанием олигофруктозы - до 81% по сухому веществу) произведенный из топинамбура методом ферментного гидролиза инулина и фруктозно-глюкозный сироп (с содержанием фруктозы - более 70% по сухому веществу). Также команда проекта продолжает работу по созданию кормовых добавок с высокой пребиотической активностью для животноводства. После запуска завода в 2021 году компания "Истагро Дон" станет единственным в РФ производителем продуктов с высоким содержанием инулина в промышленных масштабах.