Самой востребованной услугой Корпорации МСП в 2020 году стал подбор финансовой поддержки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Услуги Корпорации МСП по подбору финансовой поддержки, информации о закупках крупнейших заказчиков и данных о доступном для аренды имуществе стали самыми востребованными предпринимателями в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе корпорации.

"Наибольшей востребованностью среди предпринимателей в 2020 году пользовались услуги по подбору информации о финансовой поддержке (19,4%), информации о закупках крупнейших заказчиков (17,5%), информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества (17%), по регистрации на портале "Бизнес-навигатор МСП" (13,4%), - сказали в пресс-службе.

В целом количество обращений от предпринимателей за услугами Корпорации МСП по принципу "одного окна" в 2020 году составило более 220 тыс., а всего с 2016 года их было более 1 млн.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Корпорация МСП осуществляет предоставление услуг в центрах "Мой бизнес", создание которых осуществляется во всех регионах под руководством Минэкономразвития России. С 2016 года корпорация предоставляет предпринимателям информационные услуги в сотрудничестве с многофункциональными центрами (МФЦ), организациями инфраструктуры поддержки, а также в электронном виде через портал "Бизнес-навигатор МСП" и портал госуслуг. Услуги предоставляются в более чем 2,8 тыс. МФЦ, действующих в 84 регионах (97% от общего числа МФЦ), 16 центрах услуг для бизнеса Москвы, иных организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Как уточнили в пресс-службе, из-за сокращенного приема клиентов в МФЦ более активно использовались дистанционные форматы предоставления услуг. Информация о мерах поддержки была дополнена специальными продуктами для пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики. Наиболее активно сервисы Корпорации МСП использовались в МФЦ Чеченской и Чувашской республиках, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Сахалинской, Тюменской областях, а также Республике Алтай. При этом более 6,8 тысяч заявителей стали субъектами МСП или приняли решение о начале предпринимательской деятельности после получения услуг корпорации.