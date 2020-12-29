В России МСП в сфере разработки ПО показали наибольший рост выручки в 2020 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выручка малого и среднего бизнеса в сфере разработки программного обеспечения выросла на 65% в 2020 году, значительно обогнав другие отрасли российской экономики, в которых заняты представители МСП. Об этом сообщается в исследовании банка "Точка" за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитики, общий объем выручки МСП вырос в сферах разработки ПО (65%), производства одежды (36%), интернет-магазинов (21%), медицинской отрасли (13%) и торговле непродовольственными товарами (10%). Самые большие потери понес туристический бизнес (-61%) и сфера спортивных и развлекательных мероприятий (-39%).

Рестораны и кафе, которые изначально были ориентированы на доставку, лучше справились с трудностями 2020 года и практически не потеряли в объеме выручки. При этом те заведения, которые подстроились под обстоятельства и запустили доставку, не смогли компенсировать падение выручки от весеннего локдауна.

Самые сильные колебания выручки показала сфера такси (от -30% во втором квартале, до 78% в третьем). Из-за строгой самоизоляции, введенной в городах-миллионниках в первую волну коронавируса, таксисты и таксопарки остались без работы. Это отражается в рухнувших показателях - почти в два раза по сравнению с началом 2019 года. К лету отрасль показала взрывной рост - люди стали бояться ездить в общественном транспорте и предпочли такси. Повлиять также мог и сезон: люди старались почаще выбраться из дома. С началом второй волны рост выручки замедлился.

Блокировки и закрытия бизнесов

Самыми блокируемыми бизнесами в 2020 были те, которые "расцвели" в период пандемии - доставка (47%), медицинское оборудование (46%), фриланс (30%). На одну такую компанию приходилось по две активных блокировки счетов МСП в месяц. В целом их число увеличилось на 30-40% в сравнении с 2019 годом.

В 2020 году аналитики зафиксировали тренд на увеличение числа ликвидаций, в то время как в 2018 и 2019 годах тренд был на снижение. В уходящем году топ отраслей ликвидированных компаний остался прежним: торговля (16%), стройка (18%), перевозки (15%).

Как закрытые границы повлияли на ВЭД

В январе 2020 оборот платежей в Китай сократился более чем в 2 раза: сначала на это повлияли выходные в России, потом китайский Новый год, который выпал на 25 января. Затем китайское правительство своим постановлением ввело еще две недели каникул из-за начавшейся пандемии коронавируса.

В 2021 году, вдобавок к последствиям пандемии, по прогнозам аналитиков банка, могут возникнуть проблемы с наличием контейнеров для перевозки грузов: участники рынка отмечают, что из-за неравномерного товарного обмена между Китаем и странами Европы и Америки множество контейнеров скопилось в Северной Америке. Из-за их недостатка китайские транспортные компании и производители будут повышать цены, а российские закупщики - снижать поставки из Китая и искать других производителей.

Женщины в бизнесе

Процент женщин-руководителей предприятий малого и среднего бизнеса в России в 2020 году остался на уровне прошлого года - 30%. Но есть регионы, которые выбиваются из общего тренда: например, в Иркутской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях женщин-предпринимателей чуть больше, чем в среднем по стране. Самая маленькая доля зафиксирована Северо-Кавказском округе: там всего 20% предпринимателей - женщины.

В 2020 году дела лучше всего шли у бизнесов, организованных женщинами. С момента, когда правительство в период пандемии разрешило возобновить работу парикмахерских и салонов красоты, хозяйками которых являются многие их них, наметился заметный рост. В предыдущие месяцы тренд у бизнесов, организованных женщинами и мужчинами, был одинаковый.