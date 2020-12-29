МСП в медицинской и социальной сферах получили поддержку на 4,2 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 350 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), занятых в медицинской и социальной сферах, в 2020 году получили финансовую поддержку в рамках национальной гарантийной системы. Общий объем такой поддержки составил 4,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП со ссылкой на данные, озвученные в рамках "Предпринимательского часа".

Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, действующих в медицинской и социальной сферах, вырос на 167,5% и превысил 8,14 млрд рублей к концу 2020 года.

Как говорится в сообщении пресс-службы Корпорации МСП, участники "Предпринимательского часа" на примерах конкретных предпринимателей, получивших комплексную поддержку корпорации и дочерних обществ, обсуждают основные направления, механизмы и сроки предоставления такой поддержки.