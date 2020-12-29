Глава ФНПР считает, что нужен секторальный подход для поддержки бизнеса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Распределение поддержки в бизнесе, в том числе в вопросе списания кредитов, требует секторального подхода, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Путин рассказал, что многие меры поддержки часто напрямую связаны с сохранением числа работающих на предприятии, а некоторые виды кредитов списываются целиком, если организация сохраняет до 90% занятых. Однако, по словам президента, представители бизнеса обратились к нему с просьбой изменить это соотношение и дать возможность не выплачивать полученные кредиты на поддержание занятости.

"Во-первых, каждый случай индивидуален, потому что есть различные типы занятости и различные типы бизнеса. Но <...> эта высокая планка, 90%, она, в общем, заставляет сохранять рабочие места. Правда, конечно, бизнес при этом теряет свою рентабельность, это безусловно. И вообще, особенно средний и малый бизнес находится в тяжелом положении, потому что платежеспособный спрос понижается. Но сохраняя рабочие места, выплачивая заработную плату, мы тем самым поддерживаем и платежеспособный спрос. Поэтому подходить надо секторально все-таки, с нашей точки зрения", - сказал Шмаков, отвечая на вопрос президента о возможности понижения планки.

По словам главы ФНПР, все меры поддержки, которые приняты правительством и президентом, были своевременные и эффективные. "И поэтому мы практически большинство рабочих мест сохранили в первую часть - в весеннюю часть этой пандемии", - отметил он.

В понедельник президент РФ Путин обсуждал данную тему с бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым.