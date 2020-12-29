Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку лесопромышленному предприятию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Высокотехнологичное лесопромышленное предприятие получило 34,7 млн рублей лизинговой поддержки от Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба КМСП.

"Дочернее общество Корпорации МСП - региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) предоставила компании "ВТК Инвест" из Еврейской автономной области поддержку на приобретение в лизинг механизированной лесопильной линии на базе брусующего станка "Арктант Б-652". Сумма финансирования составила 34,7 млн рублей. Лизинговая поддержка оказана в рамках продукта "Устойчивое развитие", - сообщила пресс-служба.

Назначение приобретаемого оборудования - производство пиломатериалов. Производительность лесопильной линии составляет 325 куб. м за 8-часовую рабочую смену, что позволит производить порядка 80 тыс. куб. м пиломатериалов в год.

"ВТК Инвест" входит в группу компаний "ВТК". Группа занимается лесопромышленным производством полного цикла, обеспечивает заготовку, вывозку, глубокую переработку древесины и продажу продукции.

Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках мероприятий по преодолению последствий коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.