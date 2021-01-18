Бизнес в 2020 году взял 23,2 млрд рублей под поручительство Московского гарантийного фонда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Столичные компании по итогам 2020 года получили 23,2 млрд рублей кредитов под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Московский гарантийный фонд предоставил предпринимателям столицы поручительства объемом 10,7 млрд рублей, - сказал руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводит пресс-служба. - С их помощью компании, по уточненным данным, получили кредиты на сумму 23,2 млрд рублей". Он отметил, что этот показатель на 57% превышает установленный в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Документ предусматривал на этот период совокупный объем кредитов с государственной гарантийной поддержкой для столичного бизнеса в 14,8 млрд рублей.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития также сообщили ТАСС, что в 2019 году фонд предоставил поручительства на общую сумму около 13 млрд рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь 26,67 млрд рублей (на 17% больше, чем в 2018 году) кредитов и гарантий.

"Сокращение объема выдачи новых кредитов относительно аналогичного периода 2019 года по московскому рынку кредитования МСП (данные ЦБ РФ по состоянию на 01.11.2020 год) составило 31,2%", - сообщили в пресс-службе, добавив, что относительно общего снижения на рынке спрос у фонда не сократился.

По словам Фурсина, две трети поручительств предпринимателям в 2020 году было оформлено в целях кредитования на пополнение оборотных средств. "При этом половина объема поручительств фонда выдана компаниям из сферы торговли, треть совокупно приходится на производство, строительство, транспорт, медицину, оставшаяся часть - на различные услуги и другие отрасли", - добавил Фурсин.

Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы покрывают до 70% кредита при нехватке у предпринимателей собственного залога. За все время работы организация выдала более 11,5 тыс. поручительств на сумму свыше 90 млрд рублей. С их помощью бизнес привлек заемное финансирование на сумму более 185 млрд рублей. Средний размер поручительства составляет 20 млн рублей, максимальный - 100 млн рублей.