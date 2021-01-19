"Опора России" просит продлить поддержку туроператоров и скорректировать систему субсидий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой продлить пилотный проект по господдержке туроператоров, усовершенствовав при этом систему их субсидирования. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина, направленного на имя Чернышенко (копия есть у ТАСС).

"На наш взгляд, данный пилотный проект по поддержке туроператоров необходимо продолжить при условии совершенствования системы субсидирования. Крайне важно сформировать четкие правила в сфере поддержки туроператорского бизнеса, оказать содействие туроператорам, работающим в сфере внутреннего туризма, инвестирующим средства и технологии в развитие круглогодичных туристических проектов и направлений, доступных для всех категорий туристов", - говорится в письме. Калинин также попросил Чернышенко инициировать совместную встречу с Минфином, Ростуризмом, "Опорой России" и другими представителями бизнес-сообществ для корректировки действующих правил предоставления субсидий на господдержку туроператоров.

Постановление правительства N 926 "О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров" вступило в силу в 2018 году. Срок действия пилотного проекта был определен на три года, он истек в конце 2020 года. Документ был принят в целях финансовой поддержки туристической отрасли для обеспечения прироста туристических потоков на приоритетных туристических маршрутах России. По итогам 2018 года, согласно информации на сайте Министерства культуры РФ, в ведомство поступило 47 заявок от 31 туроператора. Было заключено 43 соглашения с 27 туроператорами на общую сумму 60,3 млн рублей.

В письме "Опора России" указывает, что "к сожалению, реализация мер поддержки, установленных данным постановлением, была осложнена рядом обстоятельств, затрудняющих доступ туроператоров к выделенным субсидиям". В числе перечисленных проблем - перечень маршрутов и отчетных документов, которые требовались со стороны туроператоров.

"Основные проблемы, почему крупные и средние туроператоры не приходили в эту программу, состоят из-за отчетных документов по этой программе - они громоздки с юридической точки зрения. К примеру, туроператору проблематично собирать договора с турагентов, которые реализуют его турпродукт, плюс есть необходимость предоставлять персональные данные своих клиентов, а это запрещено законодательством. Также требуется раскрывать много коммерческой информации. Международный опыт показывает, что поддержка туроператоров, которые занимаются привозом туристов, гораздо проще и легче", - пояснил ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.