Moody's не ожидает негативного влияния на кредитоспособность ДОМ.РФ от вхождения МСП Банка

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Слияние Банка ДОМ.РФ и МСП Банка не окажется негативного влияния на кредитоспособность института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства Moody's.

"Мы не ожидаем, что слияние Банка ДОМ.РФ с МСП Банк окажет существенное негативное влияние на кредитоспособность АО "ДОМ.РФ", поскольку МСП Банк составляет лишь 13% его консолидированных активов и кредитов", - говорится в комментарии агентства.

Также в Moody's отмечают, что предстоящее слияние и смена собственника положительно отразится на МСП Банке, так как он объединится с более крупным и сильным финансовым учреждением и сможет получить большую господдержку. "В то же время мы полагаем, что сделка будет нейтральной для кредитоспособности ДОМ.РФ, учитывая предельную долю МСП Банка в активах консолидированной группы и сохраняющуюся стратегическую ориентацию последнего на развитие рынка жилья и ипотечного кредитования", - добавляется в сообщении.

При этом в Moody's предполагают, что ДОМ.РФ сохранит ключевую роль в качестве института развития жилищной сферы, уделяя особое внимание жилищному строительству и развитию рынка ипотеки в России.

О слиянии банков

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В конце года правительство утвердило дорожную карту, которая предполагает присоединение МСП Банка к Банку ДОМ.РФ. Согласно документу, на первом этапе необходимо провести оценку рыночной стоимости акций МСП Банка - до 21 мая 2021 года. В июне планируется получить согласие на объединение банков от Банка России и ФАС. На заключительном этапе, до 30 июня, необходимо внести изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Банк ДОМ.РФ (ранее "Российский капитал") - ипотечно-строительный банк, который входил в группу финансового института развития ДОМ.РФ и являлся уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. МСП банк (ранее ОАО "РосБР") был создан в 1999 году, специализировался на поддержке малого и среднего предпринимательства.