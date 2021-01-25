"Опора России" просит ежемесячно обновлять список компаний фитнеса для налогового вычета

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову с предложением изменить концепцию включения игроков фитнес-индустрии в перечень на очередной налоговый период и допустить возможность обновлять перечень ежемесячно. Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Такие предложения бизнес-объединение предлагает учесть ко второму чтению законопроекта о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц для россиян, которые занимаются физкультурой. Претендовать на вычет можно будет при следующих условиях: физкультурно-оздоровительные услуги должны быть одобрены правительством, а физкультурно-спортивные организации должны входить в список, сформированный Минспорта РФ. Ведомство формирует такой список на ежегодной основе.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева сообщила ТАСС, что инициатива расширяет возможность привлечения денежных средств в индустрию. "Платажеспособность людей, которые готовы покупать услуги, упала. Соответственно, налоговый вычет в этой ситуации - это возможность чуть-чуть уменьшить порог входа людей для занятий <...>. Сейчас для индустрии это имеет достаточно серьезное значение. Это одна из тех инициатив, которая серьезно повлияет на привлечение в отрасль людей и новых денег", - считает она.

"Согласно законопроекту, перечень физкультурно-спортивных организаций (индивидуальных предпринимателей) на очередной налоговый период формируется <...> в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду. Учитывая актуальность и своевременность предлагаемых мер, по мнению экспертов "Опоры России", вышеуказанный механизм может быть неэффективным, поскольку создает дополнительные необоснованные барьеры для включения профильных организации в перечень", - говорится в письме организации.

Так, вновь созданные фитнес-клубы могут войти в перечень только в предстоящем налоговом периоде (при условии подачи документов не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду), указывает "Опора России". Также бизнес-объединение указывает на риски того, что исключенные из перечня игроки вновь могут быть включены в список также исключительно в следующем налоговом периоде.

"Представим, что вновь созданные субъекты бизнеса правильно открыли свой фитнес-центр, но в том налоговом периоде, который есть, они уже не смогут участвовать, это при условии подачи документов не позднее 1 декабря года, предшествующего налоговому периоду. То есть открылись, условно, в феврале, взяли на себя риск и, но работать в программе [по налоговому вычету] они смогут почти через год. Нам кажется это нелогичным", - пояснил ТАСС вице-президент, председатель комитета "Опоры России" по развитию спортивной индустрии и фитнес-услуг Артем Артемьев.

Предложения "Опоры России"

"По мнению "Опоры России", в рассматриваемом законопроекте необходимо изменить концепцию включения профильных хозяйствующих субъектов в перечень, в частности, допустить возможность обновления данного перечня ежемесячно", - говорится в письме. По мнению Артемьева, при нынешнем уровне автоматизации не должно возникнуть сложностей с тем, чтобы обновлять перечень ежемесячно.