Более 1 млрд рублей направят в Подмосковье на поддержку малого бизнеса в 2021 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Московской области направят свыше 1 млрд рублей из регионального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса в 2021 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"На поддержку подмосковных МСП в 2021 году из регионального бюджета выделено более 1,050 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московской области для предпринимателей действует субсидия на лизинг оборудования, компенсации подлежит до 70% затрат на уплату первого взноса по договору лизинга. "Максимальный размер помощи - 5 млн рублей. На эти цели подмосковное правительство на 2021 год направило 100 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, из регионального бюджета выделены средства на субсидии для социальных предприятий. В 2020 году их получили 90 организаций.

Как пояснили в министерстве, МСП также могут частично компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания или развития либо модернизации производства товаров и услуг, в том числе в целях повышения производительности труда. "Возмещению подлежит до 50% произведенных затрат, но не более 10 млн рублей. Правительство региона выделило на субсидию 550 млн рублей", - отметили в пресс-службе.