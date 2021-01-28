Решение об отмене или снижении НДС для общепита в России могут принять в феврале

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство РФ, как ожидается, примет решение об отмене НДС или его снижении с 20% до 10% для ресторанной отрасли в ближайшие две недели. Об этом сообщил в четверг общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Пресс-служба бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой 22 января сообщала, что инициатива о поддержке сферы общепита в части полной отмены НДС либо его снижения до 10% была поддержана столичным правительством.

"Сейчас вопрос детально изучается. Мы входим в рабочую группу при Федеральной налоговой службе, обсуждаем вопрос в различных министерствах, есть поддержка. Я думаю, недели две - и к чему-то правительство уже придет. Это [отмена или снижение НДС для отрасли] будет очень обдуманный и очень правильный шаг в защиту отрасли", - сказал Миронов на онлайн-конференции в ТАСС, которая была посвящена итогам работы ресторанной индустрии в период новогодних праздников, а также актуальным вопросам в сфере предпринимательства.

По его словам, практика введения специального НДС для ресторанной отрасли распространена в большинстве европейских стран. В пример он привел Францию, Испанию, где НДС для общепита составляет 10%, и Германию - 6%.