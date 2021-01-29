Кабмин намерен работать над снижением транзакционных издержек для МСП

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Правительство РФ будет стараться снижать транзакционные издержки, в том числе для малого бизнеса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства во время рабочей поездки в Карелию.

В ходе встречи директор фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит поинтересовался, как кабмин планирует развивать работу в сфере снижения транзакционных издержек. Он рассказал, что летом был создан карельский региональный маркетплейс, который позволил местным предпринимателям выйти в интернет-торговлю. Однако тогда действовал режим пониженных ставок эквайринга, а сейчас он вернулся к прежним значениям и достигает 3-4%, что существенно для малого и среднего бизнеса.

"Слышим и также обязательно об этом в правительстве поговорим. Вопрос очень важный, постараемся, чтобы эти издержки все время постепенно снижались, в том числе для малого бизнеса", - отреагировал Мишустин.

По словам главы кабмина, при высоких ставках эквайринга модель взаимодействия цифровых платформ с поставщиками и покупателями услуг становится неэффективной. "Сегодня цифровые платформы, которые активно развиваются, соединяют заказчиков необходимых услуг, в том числе и финансовых услуг, с теми, кто этим пользуется, предлагая более активно другие методы, которые, в первую очередь, снижают издержки бизнеса. И те самые [финансовые] транзакции, которые происходят при высокой ставке эквайринга, они, конечно, становятся неэффективными, если не предложить новую форму", - пояснил Мишустин.