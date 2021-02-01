Стартап из Красноярска за пять лет увеличил выручку в 20 раз благодаря Корпорации МСП

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компания "Гелар" из Красноярска, единственный российский производитель композитных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок, благодаря поддержке УК АО "Мир" за пять лет увеличила выручку в 20 раз. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

"Благодаря поддержке УК АО "Мир", дочерней организации Корпорации МСП (под управлением ВЭБ.РФ), стартап "Гелар" с выручкой 9 млн рублей за пять лет вырос до прибыльной производственной компании с выручкой более 200 млн рублей," - рассказали в пресс-службе.

Красноярская компания НПО "Гелар" - единственный российский производитель композитных материалов "Поликерамопласт" на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок. Материал хорошо известен на мировом рынке, используется для защиты поверхностей в экстремальных условиях, в первую очередь, на крупных горно-обогатительных предприятиях (ГОК) и сельскохозяйственном секторе при производстве конвейерных линий.

Сотрудничество НПО "Гелар" с УК АО "Мир" началось в 2015 году. Стартапу оказали поддержку путем вхождения в капитал в размере 45 млн рублей и предоставления инвестиционного займа на 65 млн рублей. Предоставленное финансирование позволило НПО "Гелар" приобрести оборудование, организовать строительно-монтажные работы для его установки, использовать оборотные средства для запуска производства - производство "с нуля".

"Российские стартапы, как и любые другие стартапы, не имеют достаточного обеспечения для привлечения банковского финансирования. Именно поэтому финансовые услуги нашей управляющей компании "Мир" становятся все более востребованы на венчурном рынке. Благодаря средствам под управлением УК начинающие МСП могут получить ресурсы для запуска новых проектов, чтобы в дальнейшем выйти на необходимый уровень финансовых показателей и производственного потенциала для привлечения банковского финансирования, и самостоятельного развития. Мы всегда учитываем особенности потребностей компаний на начальных этапах реализации проектов, благодаря глубине и детализации в понимании потребностей МСП, благодаря созданной инфраструктуре поддержки предпринимательства, что особенно важно для регионов", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

В компании "Гелар" отметили, что обращение в УК "Мир" стало отправной точкой для их бизнеса. "Благодаря оказанной поддержке мы смогли стать прибыльной компанией, загрузить текущие производственные мощности практически на 100% и занять около 30% российского рынка. Теперь мы можем привлекать внешнее финансирование для реализации дальнейших бизнес-планов", - сказал генеральный директор НПО "Гелар" Леонид Сайчук, лова которого приводятся в сообщении.

Развитие компании

НПО "Гелар" после получения комплексной финансовой поддержки от УК АО "Гелар" МИР "Гелар" смогла развить успех и в 2020 году привлекла грант от Фонда содействия инновациям (под управлением ВЭБ.РФ) на сумму 20 млн рублей, а также финансирование от МСП Банка в виде двух кредитов в размере 145 млн рублей под гарантии Корпорации МСП. Для расширения производства компания "Гелар" заключила лизинговый договор с дочерней компанией Региональной лизинговой компанией Республики Саха (Якутия)" (дочерняя структура Корпорации МСП) на сумму 40 млн рублей. 2021 год компания начала уже на новой собственной производственной площадке, на которой теперь есть все необходимое для развития бизнеса.