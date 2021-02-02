В Подмосковье на субсидии МСП по продвижению товаров в интернете выделили 45 млн рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 45 млн рублей в качестве субсидий малому и среднему бизнесу направят в Московской области на компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в интернете. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С 2021 года в Московской области расширился перечень мер финансовой поддержки за счет введения новой субсидии для субъектов МСП. Бизнесмены региона могут получить частичную компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в интернете. <...> На эти цели из областного бюджета выделено более 45 млн рублей. Возместить можно до 50% расходов на комиссию маркетплейсов. Компенсации подлежат затраты текущего года. Максимальный размер субсидии - 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что торговые площадки, при размещении на которых можно получить компенсацию, должны иметь не менее 1 тыс. поставщиков и собственную или привлеченную службу доставки. Комиссия маркетплейса не должна превышать 20%.

"В существующих условиях субъектам МСП и самозанятым гражданам требуется помощь с выходом на новые каналы сбыта продукции (интернет-ритейл). Цель субсидии - диверсификация рынков сбыта продукции производителей, повышение стабильности торговых операций компаний в условиях возможных ограничений продаж офлайн сектора. Мы считаем, что наиболее эффективной указанная мера поддержки будет для самозанятых граждан и микропредприятий", - привели в пресс-службе слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.