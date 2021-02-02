ВТБ в 2020 году нарастил портфель кредитов МСБ более чем на 10%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ в 2020 году нарастил портфель кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) на 12%, до 1,42 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в 2020 году вырос на 12% и составил 1,42 трлн рублей. Портфель привлеченных средств предпринимателей увеличился на 15% - до 1,75 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

При этом в рамках льготных программ кредитный портфель среднего и малого бизнеса в сравнении с аналогичным показателем 2019 года вырос в 2,3 раза, превысив 476 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют "Программа 1764" Минэкономразвития и "Программа 1528" Минсельхоза (совокупный объем в портфеле - 327,3 млрд рублей). В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель превысил 98 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

В общем объеме кредитного портфеля лидируют предприятия торговли (12%), сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (10,5%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (9,4%), транспорта и инфраструктурного строительства (5%), следует из сообщения ВТБ.

"По результатам 2020 года ВТБ на четверть нарастил клиентскую базу МСБ, что говорит о высокой востребованности продуктов и услуг банка среди предпринимателей. В прошлом году в соответствии с нашими стратегическими целями мы продолжили работу по повышению качества обслуживания и улучшению клиентского опыта, а также ускорили внедрение новых цифровых решений. Сегодня абсолютное большинство расчетных операций в ВТБ доступны среднему и малому бизнесу дистанционно. Мы стремимся в ближайшие два года обеспечить такой же высокий уровень онлайн-доступности и других стандартных продуктов для предпринимателей", - прокомментировал итоги года заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, чьи слова процитировала пресс-служба банка.