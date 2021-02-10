АОФИ предложила главам регионов РФ создать дорожную карту по привлечению россиян к спорту

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) направила главам 84 регионов России письмо с предложением поддержать инициативу по созданию программы и формированию дорожной карты по привлечению россиян к занятиям спортом и подписать с ассоциацией соответствующее соглашение о сотрудничестве. Копия письма АОФИ есть в распоряжении ТАСС.

"Мы понимаем, что ключевой задачей развития фитнес-отрасли сейчас является расширение рынков: отрасль сильно пострадала во время пандемии, для того, чтобы восстановиться, нам нужно привлекать людей в фитнес-клубы. И сейчас АОФИ формирует масштабную программу по организации привлечения новых людей к занятиям фитнесом. И взаимодействие с властями на местах - одна из частей этой программы, - сообщила ТАСС президент АОФИ Ольга Киселева. - Мы выходим к губернаторам с предложением по созданию программы и формированию дорожной карты по привлечению людей к занятиям спортом в регионе на основе опыта своей инновационной индустрии, которой уже удалось привлечь в фитнес более 7 млн россиян".

Как сообщается в письме, АОФИ готова поддерживать все региональные программы, повышающие осведомленность населения о важности ведения здорового образа жизни. Ассоциация готова инициировать и создавать программы и мероприятия, привлекая людей к ведению здорового образа жизни.

Киселева пояснила ТАСС, что дорожная карта должна включать в себя масштабные мероприятия для городов на площадках клубов, популяризирующих ЗОЖ; организацию фестивалей, мастер-классов, знакомящих людей с видами физической активности, образовательных программ по подходам к своему здоровью и тренировочному процессу; работу в рамках социальных городских программ по предоставлению в рамках квот услуг гражданам, которые не в состоянии платить за фитнес.

"В каждом регионе должна быть отдельная программа, для этого совместно с Департаментом спорта мы изучим календарь мероприятий, поймем, каким образом мы как отрасль можем в него вписаться, какие активности АОФИ разумно было бы включить для привлечения дополнительных людей к занятию спортом. Объем наших возможностей очень большой, мы способны собрать пул эффективных кейсов по разным регионам и предложить отдельные сценарии поддержки для каждого региона", - отметила президент АОФИ.

В настоящее время в АОФИ состоят более 1,4 тыс. фитнес-клубов, география ассоциации охватывает 55 регионов, в 30 из них созданы официальные представительства.