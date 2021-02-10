Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в 2020 году вырос на 5,39% - до 3,9 трлн рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам 2020 года превысил 3,9 трлн рублей, увеличившись на 5,39% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП.

"По итогам мониторинга годовых отчетов объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых правительством РФ, у субъектов МСП составил 3,912 трлн рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что объем закупок по сравнению с 2019 годом вырос на 5,39%.

Лидерами среди крупнейших заказчиков, которые закупают продукцию у малого и среднего бизнеса, стали ПАО "РЖД" (222,4 млрд рублей), "Ростелеком" (140,9 млрд рублей), Сбербанк (118,1 млрд рублей), ВТБ (75,5 млрд рублей), "РЖД Строй" (72,1 млрд рублей).

Лидерами по закупкам среди регионов стали Москва (1,29 трлн рублей), Санкт-Петербург (0,40 трлн рублей), Московская (0,21 трлн рублей) и Свердловская области (0,14 трлн рублей), Республика Татарстан (0,08 трлн рублей).

В пресс-службе добавили, что по итогам 2020 года более 64% в общем объеме закупок у субъектов МСП (2,4 трлн рублей) занимает продукция производственного назначения, более 15% (561 млрд рублей) - инновационная, высокотехнологичная продукция.

"Национальный проект по развитию предпринимательства предполагает создание комплексной системы акселерации МСП, в том числе благодаря обеспечению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. В рамках нацпроекта объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2024 года должен достигнуть 5 трлн рублей", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.