Эксперт: проекты МСП для закрытия цепочек производства должны получать льготы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, являющийся руководителем экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости, предложил предусмотреть льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые реализуют проекты для закрытия технологических цепочек производства.

По его словам, в импортозамещении нужно переходить от целевых показателей к конкретным технологическим цепочкам, которые сегодня реализуются для крупных российских корпораций иностранными предприятиями, а могут создаваться отечественными представителями малого и среднего бизнеса.

"Наши предприниматели, которые готовы реализовать проекты для закрытия таких технологических цепочек, должны получать льготные средства на развитие. Эту меру и нужно закрепить в национальном проекте "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Государственная поддержка должна быть адресной и расцениваться как инвестиции в российскую промышленность и сферу МСП", - сказал Шайхутдинов в среду ТАСС.

Он добавил, что планируется разработать дорожную карту по отраслям импортозамещения с перечнем конкретных российских предприятий, которые могут работать с МСП в обозначенном формате, объемы и критерии выделения для них льготного финансирования, определить пилотные проекты для реализации новой схемы взаимодействия.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Обновленная в 2020 году версия включает в себя четыре федеральных проекта - "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".