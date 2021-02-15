AliExpress Россия поддержит предприятия народных художественных промыслов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. AliExpress Россия назвал финалистов конкурса "Хорошие вещи" среди предпринимателей, занимающихся народными художественными промыслами, которые получат финансовую поддержку платформы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"Компания выплатит по 1 млн рублей на поддержку бизнеса 14 предприятиям из 11 регионов России. Среди них - производители товаров народных художественных промыслов либо продукции, транслирующей российские традиции, историю, культуру. Общая численность сотрудников этих предприятий - около 1 000 человек. Финалисты программы "Хорошие вещи" получат денежные призы: четыре победителя - по 1 млн рублей на развитие бизнеса, 10 финалистов - по 1 млн рублей в виде компенсации их расходов на работу с маркетплейсом: оплату комиссии, затрат на логистику и продвижение," - сказали в AliExpress.

Победители и финалисты

Победителями конкурса стали производитель плетеных изделий из Кирово-Чепецка (Кировская область, "Азимут"), производитель шелковых платков с ручной росписью из Озерска (Челябинская область, "Камелия"), производитель изделий из керамики и фарфора с росписью из деревни Турыгино (Московская область, "Объединение "Гжель") и производитель изделий из дерева с хохломской росписью из Нижегородской области ("Хохломская Роспись").

Финалистами стали производитель вербилковского фарфора из Талдома ("ДО Промыслы Вербилок"), производитель посуды и товаров для дома из керамики из Суздаля ("Дымов Керамика"), производитель подносов с жостовской росписью из Мытищ ("Жостовская фабрика декоративной росписи"), производитель аксессуаров из меди, латуни, мельхиора из Великого Новгорода ("Мастерская Алешиных"), производитель фарфоровых кукол из Санкт-Петербурга ("НХП "Потешный промысел"), производитель пуховых платков из шерсти коз из Оренбурга ("ОренбургШаль"), производитель посуды, сувениров, ваз, кашпо, часов, шамотных изделий для сада из керамики ("Скопинская художественная керамика"), производитель традиционных деревянных игрушек для детей из Волгограда ("Царицынская игрушка"), украшения из серебра по мотивам древнерусской культуры из Арзамаса (Onega) и производитель деревянных домиков для кукол из Махачкалы (World4kids).

Всего в конкурсе, проходившем с октября по январь, приняли участие 50 компаний из 21 области, трех республик и двух городов федерального значения. Вне зависимости от итогов все конкурсанты получат дополнительное промо на AliExpress в виде размещения товаров в специальном разделе "Сделано в России".

"AliExpress Россия последовательно реализует стратегию поддержки малого и среднего бизнеса: мы отменили комиссию для новичков, сократили тарифы на доставку заказов, сделав их едиными по всей территории России. Конкурс "Хорошие вещи" - наш первый опыт оказания адресной поддержки предприятиям, продукция которых ценна не только с материальной точки зрения, но и с культурной. Мы относимся к российским продавцам не потребительски, а партнерски, поэтому планируем продолжать грантовые инициативы и улучшения платформы, чтобы малый бизнес не выживал, а преуспевал", - комментирует вице-президент AliExpress Россия по коммуникациям Анастасия Жбанова.