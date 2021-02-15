"Опора России" не исключает сокращения персонала в бизнесе после списания кредитов под 2%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" не исключает возможности сокращения персонала у предприятий после списания льготных кредитов на поддержку занятости. Об этом сообщил в понедельник президент "Опоры России" Александр Калинин на совещании по имущественным налогам и платежам бизнес-объединения.

"Есть серьезные опасения, что бизнес сейчас держит людей, чтобы списать эти кредиты, но в марте, получив эти списания под 2%, он начнет сокращать персонал, потому что наш индекс RSBI по кадрам показывает, что консервативную предприниматели позицию заняли. То есть пока не рассматривают возможность наращивания количества своих сотрудников", - отметил Калинин.

По его словам, предприниматели в настоящее время готовы к инвестициям и осваивают новые технологии, но пока не готовы набирать персонал, пессимистично смотрят на продажи, их беспокоит рост себестоимости продукции.

С 1 июня до 1 ноября действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших отраслях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля заемщики сохранят 90% числа работников (при сохранении от 80 до 90% штата бюджетом покроется половина долга).