Свыше 158 тыс. голосов поступило за кандидатов в состав Совета предпринимателей Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 158 тыс. голосов поступило за кандидатов в состав Совета предпринимателей при правительстве Москвы. Новый экспертно-совещательный орган обеспечит диалог между органами власти города и бизнес-сообществом, сообщили во вторник в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Прием кандидатур от предпринимателей столицы, в том числе через самовыдвижение, проходил в социальных сетях департамента и через электронную почту в январе. Всего поступило свыше 500 заявок. Голосование началось 12 февраля.

"Мы видим живой интерес бизнес-сообщества к работе совета. За три дня за кандидатов проголосовали свыше 158 тыс. раз. В новый орган войдут предприниматели из области торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования, социального бизнеса и других отраслей", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит пресс-служба.

Голосование продлится до 19 февраля на сайте Московский предприниматель, а подведение итогов и объявление результатов состоится до 26 февраля, добавили в пресс-службе.