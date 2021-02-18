Корпорация МСП поддержала производителя оборудования для передачи данных на 500 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский стартап "Неорос" получил акционерное финансирование в виде вклада в капитал в размере 200 млн рублей от УК "МИР", дочернего общества Корпорации МСП, и 300 млн рублей кредита от МСП банка под гарантийное покрытие корпорации. Об этом сообщает пресс-служба корпорации в четверг.

"Неорос" получила не просто отдельный финансовый продукт, а именно комплексную поддержку Корпорации МСП: помимо вклада в капитал УК "МИР", компании также предоставлен кредит нашим дочерним МСП банком в размере 300 млн рублей под гарантийное покрытие корпорации", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Компания "Неорос" занимается разработкой и производством высокотехнологического оборудования для высокоскоростной и безопасной передачи данных. Благодаря финансовой поддержке компания создаст специализированный центр для последующей локализации производства, а также займется разработкой и внедрением новых продуктов.

"Наша стратегическая цель - полная локализация производства и выпуск высокотехнологичных оптоэлектронных устройств из российских компонентов. К 2024 году мы планируем выйти на получение выручки в размере 1,2 млрд благодаря расширению продуктового портфеля компании с фокусом на производство оптоэлектронных устройств следующего поколения. Мы планируем занять не менее 15% в целевом сегменте среди производителей и поставщиков оптоэлектронных устройств на российском рынке", - цитирует пресс-служба гендиректора "Неороса" Валентина Столярова.