Экспортер рыбопродукции из Приморья получит 330 млн руб. от МСП Банка на развитие бизнеса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. МСП Банк профинансирует развитие бизнеса компании-экспортера рыбопродукции из Владивостока - ООО "Владкристалл", для этого предприятию предоставили кредит в размере 330 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП в пятницу.

"Банк предоставил предприятию ООО "Владкристалл" более 330 млн рублей кредитных средств в рамках поддержки приоритетных и социально-значимых отраслей, среди которых поддержка резидентов ДФО (Дальневосточный федеральный округ - прим. ТАСС) и экспортно ориентированных компаний," - рассказали в пресс-службе.

ООО "Владкристалл" существует на рынке Приморья более 20 лет, основательницей и генеральным директором является Ольга Булкова. Основными видами деятельности являются оптовая торговля рыбопродукцией (сельдь, лосось, треска, минтай), в том числе и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также грузоперевозки морским транспортом.

"Сотрудничество ООО "Владкристалл" с МСП Банком началось в рамках государственной программы поддержки предпринимателей с более льготными условиями кредитования. Это позволило компании увеличить объем инвестиций в развитие своего производства и приступить к проработке новых инвестиционных проектов. Сегодня МСП Банк является одним из стратегических финансовых партнеров компании," - отмечает Булкова.

Продукция ООО "Владкристалл" добывается в районе северо-западного побережья Охотского моря, который, согласно исследованиям японских специалистов, считается самым экологически чистым, что является одним из наиболее важных показателей, влияющих на качество товара и, соответственно, на спрос. Собственный рефрижераторный флот компании, состоящий из четырех судов, обеспечивает доставку продукции из районов промысла в порт Владивосток и далее - в иностранные порты. Ежегодно суда компании доставляют в труднодоступные регионы и районы Крайнего Севера топливо, продукты питания и материально-техническое снабжение.

"У дальневосточных предприятий большой потенциал развития, связанный с экспортными возможностями региона. В экосистеме мер поддержки субъектов МСП есть набор инструментов для поддержки таких предприятий - это и кредитование на этапе предэкспорта от МСП Банка, и гарантии Корпорации МСП для экспортно ориентированных компаний, и инструменты группы РЭЦ (Российский экспортный центр - прим. ТАСС) для выхода на зарубежные рынки. Комплексный подход позволяет предоставить экспортерам из сферы МСП комфортные условия для ведения деятельности и ее развития," - прокомментировал событие генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.