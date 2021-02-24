На портале поставщиков появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Возможность подписаться на закупки по конкретному региону появилась на портале поставщиков. Благодаря нововведению предприниматели смогут получить более персонализированную информацию, что позволит быстрее находить актуальные предложения, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На портале поставщиков уже зарегистрированы 210 тыс. предпринимателей со всей страны и заказчики из 37 регионов. Ежедневно на нем заключается более тысячи сделок, а каталог товаров, работ и услуг уже включает более 1,1 млн уникальных позиций. Важно, чтобы пользователям было удобно ориентироваться в постоянно растущем объеме информации, поэтому возможностям персонализации уделяется особое внимание, чтобы каждый предприниматель мог настроить портал для решения своих бизнес-задач", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого приводятся в сообщении.

Для каждой подписки можно задать критерии - начальную цену, конкретного заказчика, тип закупки и другие. Подписка настраивается по одному или нескольким регионам. Уведомления о подходящих закупках приходят сразу после их публикации на портале поставщиков. Также для удобства пользователей есть возможность присваивать название каждой подписке.

"Определив, что пользователи часто используют единый реестр закупок для поиска интересующих их закупок, была добавлена возможность подписки на закупки по установленным фильтрам из самого реестра, без необходимости перепрыгивания в другой раздел. Очень востребована пользователями функция "Подписаться на закупки" с возможностью отредактировать свои подписки через личный кабинет", - сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Посмотреть все подписки можно в личном кабинете пользователя, в том числе настроенные до введения новой функции.

Кроме того, на портале поставщиков обновили возможности работы с офертами. Обновленный сервис объединяет в группу несколько оферт с разными условиями поставки, прикрепленных к одной позиции каталога. Поставщики теперь могут создать одну оферту с разными условиями поставки в зависимости от региона или типа организации. Все виды поставок отобразятся на карточке товара сразу после подписания. При этом сохранится ограничение, которое не позволяет поставщикам устанавливать разные ценовые предложения для разных государственных заказчиков одного региона.

О портале поставщиков

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%. Каталог уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний день содержит более миллиона наименований.