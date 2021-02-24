Корпорация МСП с начала года через инвестплатформы профинансировала сделки на 30 млн руб.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дочерняя компания Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) - управляющая компания "МИР" - предоставила с начала 2021 года через инвестиционные платформы 14 займов на сумму около 30 млн рублей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Заемщиками являются малые и средние предприятия, выполняющие широкий спектр работ и поставок. Например, ремонт школ, детских садов, содержание региональных автодорог, поставки средств индивидуальной защиты и химических реагентов, оснащение конференц-залов. Благодаря уникальности краудфинансирования доступ к финансированию оборотных средств получили МСП, ранее не финансируемые банками. При этом всех заемщиков отличает высокая платежная дисциплина - не случилось ни одного сбоя в оплате процентов и возврате заемных средств", - отметили в пресс-службе.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что таким образом, планируется "повысить доверие к таким площадкам как со стороны заемщиков, так и со стороны частных инвесторов". По его словам, в рамках краудфинанисрования при участии Корпорации МСП и МСП Банка "разрабатываются дополнительные сервисы, которые могут использоваться всеми участниками этого рынка с целью общего снижения рисков и операционных расходов".

Сейчас правительство РФ проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Корпорации МСП в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей. Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов для ВЭБ.РФ и всей системы институтов развития, напомнили в пресс-службе корпорации.