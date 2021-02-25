Глава ТПП заявил о намерении законодательно закрепить понятие семейного бизнеса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении закрепить понятие "семейный бизнес" в законодательстве. По его словам, работа в этом направлении сейчас ведется с правительством страны.

"Еще один из спецпроектов, о котором мы вам докладывали в письменном виде, - это семейный бизнес. Это проект, которым мы занимаемся. Мы уже провели три всероссийских форума семейных бизнесов, съезжались семейные компании со всей страны. Сейчас мы работаем с правительством над тем, чтобы все-таки это как-то в законодательную форму облечь", - сказал Катырин.

Президент заметил, что "предложение депутатов Госдумы тоже есть на этот счет". "Да, в этом плане мы с ними совпадаем", - согласился глава ТПП.

Ранее ТПП также предлагала идею создания семейного патента. Как пояснял Катырин, сейчас руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они "находятся в тени". В связи с этим он предложил предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.

По концепции законопроекта о коллективном (семейном) патенте, разработанного ТПП РФ, руководитель семейной компании на патенте регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, а взаимоотношения с членами семьи регламентируются на основании гражданско-правового договора. Регистрация осуществляется через мобильное приложение, по аналогии с процедурой для самозанятых граждан.