Глава "Опоры России" заявил, что речь о списании льготных кредитов под 3% не ведется

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Речь о списании кредитов по новой льготной программе кредитования под 3% не ведется, сейчас необходимо проработать вопрос, на какие отрасли будет распространяться эта программа. Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин в четверг в ходе XII общего собрания Ассоциации "НП "Опора".

"Теперь по кредитам. Вчера была великолепная инициатива озвучена правительством в Совете Федерации, Михаил Владимирович [Мишустин ее озвучил], - [это под] 3% кредиты для пострадавших отраслей. Только через полгода будет гаситься тело и проценты. Конечно, сейчас нужно уточнять, на кого это будет распространено. Мы понимаем, что там не ведется вопрос о списании в будущем, но точно нужно сейчас работать над постановлением правительства в этой сфере", - сказал Калинин.

Глава "Опоры России" также сообщил, что организация ожидает, что к программе льготного кредитования под 7% будет присоединено больше банков. "[Среди участвующих в программе] было меньше чем 100 банков, региональные банки тоже хотят выдавать такие кредиты, и это справедливо в том числе в сфере конкуренции. И я думаю, [что] и Федеральная антимонопольная служба может указать, что эти конкурсы должны проводиться с большим количеством банков", - заключил Калинин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в отраслях, которые не восстановились. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Минэкономразвития рассчитывает, что банки смогут подать заявки на участие в новой льготной программе кредитования под 3% с 9 марта.