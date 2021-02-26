Первое заседание нового Совета предпринимателей Москвы состоится в марте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Первое заседание нового совещательно-консультационного органа - Совета предпринимателей Москвы - состоится в марте. В совет вошел 81 представитель бизнеса, среди них основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, гендиректор сети квестов "Клаустрофобия" Владимир Жиганов, совладелица и управляющий партнер федеральной сети "Пальчики" Нина Литвинова, сообщается в пятницу на сайте голосования.

Всего за кандидатов проголосовали почти 440 тыс. раз.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы 19 января объявил о начале подачи заявок от предпринимателей на включение в состав Совета предпринимателей столицы. Он создан в форме общественно-делового совета при московском штабе по защите бизнеса, который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Совет будет обеспечивать диалог между властью и предпринимателями, помогать в создании новых видов поддержки малого и среднего бизнеса, вырабатывать рекомендации по снижению административных барьеров.

В совете представлено 20 отраслей: торговля и услуги, туризм и гостиничный бизнес, здравоохранение, связь и цифровые технологии, общепит, промышленность, банки и страхование, торговые центры, фитнес и спорт, индустрия досуга и развлечений, социальное предпринимательство, образование, конгрессно-выставочная и событийная индустрия, транспорт и логистика, индустрия красоты, технологическое предпринимательство и инновации, креативные индустрии, строительство, реклама и PR, молодежное предпринимательство. Количество представителей в каждой рабочей группе зависит от числа кандидатов. Так, если в отрасли 15 и более кандидатов, то в совет войдут пять представителей, если менее, то три.

Прием кандидатур от предпринимателей столицы, в том числе через самовыдвижение, проходил в социальных сетях департамента предпринимательства и инновационного развития столицы и через электронную почту в январе. Всего поступило свыше 500 заявок.