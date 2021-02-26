Объем гарантийной поддержки бизнеса за два месяца 2021 года вырос на 46%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС, координируется Корпорацией МСП) увеличилась за первые два месяца 2021 года на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 20,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"В 2021 году гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС, координируется Корпорацией МСП) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 46% и составила 20,2 млрд рублей, при этом консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС по состоянию на 19.02.2021 увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 36,7% и составил 52,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В целом количество получателей финансовой поддержки увеличилось более чем на 30% и составило около полутора тысяч субъектов МСП по состоянию на 19 февраля 2021 года. В топ-5 регионов, где предприниматели получили наибольший объем консолидированной финансовой поддержки в рамках НГС в 2021 году, входят Москва - 9,8 млрд рублей, Санкт-Петербург - 4,5 млрд рублей, Белгородская область - 2,6 млрд рублей, Республика Татарстан - 2,4 млрд рублей и Новосибирская область - 2,1 млрд рублей. Среди отраслей-лидеров по получению финансовой поддержки в рамках НГС в 2021 году - обрабатывающие производства (15,8 млрд рублей), сельское хозяйство (6,4 млрд рублей) и строительство (10,6 млрд рублей).

Участниками НГС являются Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации.

Также Корпорация МСП отмечает рост спроса со стороны компаний малого и среднего бизнеса на лизинговую поддержку. В период с начала текущего года по середину февраля сеть региональных лизинговых компаний - РЛК (дочерние структуры Корпорации МСП) профинансировала 16 компаний малого предпринимательства из 15 субъектов РФ на 181 млн рублей. За аналогичный период предыдущего года было профинансировано 9 компаний из 8 субъектов РФ на 249 млн рублей.