Эксперт: почти все предприятия гостиничной сферы в России смогли пройти классификацию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Большинство предприятий гостиничной сферы в России прошли классификацию, то есть подтвердили свою категорию звездности. Об этом сообщила в понедельник эксперт государственной системы классификации гостиниц и средств размещения, генеральный директор "Школы гостеприимства и сервиса" Ирина Косогорова.

Правительство РФ продлило до 1 марта 2021 года срок действия свидетельств о присвоении категории гостиницам, истекавший в 2020 году.

"К 2020 году все предприятия гостиничной сферы - средства размещение с номерным фондом более 15 номеров - уже должны были пройти классификацию средств размещения. В 2020 году должны были пройти классификацию оставшиеся средства размещения менее 15 номеров и те гостиницы, у которых срок свидетельства заканчивался. Законодатель продлил срок существующих свидетельств до 1 марта 2021 года, а малым средствам размещения - до конца 2022 года. В связи с принятием нового порядка классификации в ноябре 2020 года профессиональное сообщество ждало рекомендованные формы протоколов для оформления. Поэтому еще есть предприятия, не прошедшие классификацию, но в целом, их немного", - сказала Косогорова, слова которой привела ТАСС пресс-служба Партии роста.

По словам эксперта, процедура классификации усложнилась после принятия постановления правительства РФ от 18 ноября 2020 №1860 "Об утверждении положения о классификации гостиниц". "Кроме сложной структуры документа, в нем есть и несоответствия, явные ошибки, но Федеральное агентство по туризму обещает их оперативно исправлять", - добавила она.