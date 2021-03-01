Портфель кредитов МСП в 2020 году вырос на 22,6%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу в 2020 году вырос на 22,6% по сравнению с 2019 годом - до 5,8 трлн рублей, говорится в сообщении ЦБ.

"В декабре 2020 года портфель кредитов, предоставленных банками субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), продолжил расти и на 1 января 2021 года составил 5,8 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Доля просроченной задолженности снизилась с 11,9% до 11%.

Всего за 2020 год субъекты МСП получили кредитов на 7,6 трлн рублей. При этом в декабре объем выданных кредитов был максимальным за последние два года и составил 942 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях в декабре 2020 года снизились по сравнению с декабрем 2019 года: по кредитам сроком до года - до 8,1% годовых, по долгосрочным кредитам - до 7,62% годовых.