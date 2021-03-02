Спрос на аутсорсинг для бизнеса в ноябре - феврале вырос на 56%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Аутсорс-услугами для бизнеса в ноябре - феврале стали интересоваться на 56% чаще по сравнению с предыдущим годом, выяснили аналитики "Авито Услуг".

По данным исследования, бизнесмены все чаще передают деловые и бэк-офисные услуги на аутсорс: спрос на них в ноябре - феврале год к году увеличился на 56%. Предложение при этом выросло на 41%.

Самыми востребованными среди предпринимателей стали юридические услуги, которые подразумевают проектную работу и четко очерченные задачи: регистрация и ликвидация компаний, представление интересов в суде, защита торговых марок. На услуги юристов приходится 41% спроса в разделе деловых услуг, при этом за год их востребованность выросла на 42%. Специалисты в области юриспруденции также активно переходят в онлайн - предложение соответствующих услуг выросло на 37%.

Бухгалтерские услуги занимают 12% спроса в области деловых услуг, спрос на них вырос за год на 11%, а число объявлений выросло на 20% - для многих специалистов переход на удаленку стал поводом монетизировать свободные пару часов, работая вне штата. При этом непосредственно спрос на услуги digital-консультантов увеличился на 88%, а предложение - на 60%.

Тренд на привлечение внешних специалистов набирает популярность по всей стране, но более чем в два раза спрос на деловые услуги вырос в Тюмени (+129%), Барнауле (+124%), Ижевске (+114%).