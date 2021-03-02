МСП банк поддержал дистрибьютора автошин в ХМАО на 70 млн рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. МСП банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании "Союзавтосфера" (Сургут) кредитную линию на 70 млн рублей для расширения линейки товаров и развития сервисного центра. Об этом сообщает во вторник пресс-служба корпорации.

"МСП банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл ООО "Союзавтосфера" (г. Сургут) кредитную линию на сумму 70 млн рублей для расширения линейки товаров и развития сервисного центра. Финансирование предоставлено в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с поручительством Корпорации МСП. Программа разработана совместно Минэкономразвития России, Банком России и Корпорацией МСП", - говорится в сообщении.

Модель бизнеса "Союзавтосферы" нацелена на комплексное обслуживание клиента: компания предлагает по доступным ценам шины и диски отечественного и зарубежного производства для грузовой, крупногабаритной, индустриальной, лесной и сельскохозяйственной техники, сообщил директор "Союзавтосферы" Сергей Лукьянов, слова которого приводятся в сообщении.

Предоставленные МСП банком средства компания направит на расширение продуктовой линейки, на обеспечение своевременности поставок для крупных клиентов, на повышение мощностей сервисного центра и на дальнейшее развитие бизнеса.

"Программа стимулирования кредитования субъектов МСП - один из важнейших инструментов Корпорации МСП для поддержки субъектов МСП наряду с гарантийной поддержкой, маркетинговой, консультационной, информационной и многими другими видами поддержки. <…> Так, в первые месяцы 2021 года гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 46% и составила 20,2 млрд рублей. Вырос более чем в 2,3 раза и объем кредитов с поручительствами Корпорации МСП по реализуемой совместно с Банком России программе стимулирования кредитования МСП - с 2,4 млрд рублей до 5,7 млрд рублей", - напомнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.