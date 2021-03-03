АСИ стало лидером по лояльности предпринимателей среди бизнес-объединений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) стало лидером по лояльности российских предпринимателей. Об этом сообщается в результатах исследования организации IFORS Researсh, проведенном в феврале среди 800 средних и малых компаний различных отраслей, ведущих свою деятельность в Москве.

По данным исследования, лидером по лояльности стало АСИ (19%), за ним следует Ассоциация молодых предпринимателей (АМП) (16%). Третью строчку заняла "Деловая Россия" (8%). Самый низкий показатель у Торгово-промышленной палаты (ТПП) (-18%). Лояльность оценивалась только теми, кто в настоящий момент взаимодействует с деловыми объединениями и предпринимательскими сообществами.

Методика NPS (Net Promoter Score), которую использовали для вычисления, является международным инструментом измерения лояльности, эта методика позволяет с помощью одного вопроса оценить лояльность клиентов бренда. Предпринимателям надо было оценить по шкале от 0 до 10, в какой степени они готовы рекомендовать деловые объединения и предпринимательские сообщества, с которыми сотрудничают, своим партнерам по бизнесу. От доли промоутеров бренда (то есть, тех, кто оценил свою готовность рекомендовать бренд на 9-10 баллов) вычитают долю критиков бренда (чья оценка готовности рекомендовать бренд 6 и ниже). Индекс изменяется от "-100%" до "100%".

Помимо этого, исследуя коммуникацию предпринимателей с властью аналитики выяснили, что 90% из них знают или что-то слышали о том, что государство оказывает поддержку бизнесу. Среди источников информации, откуда МСП чаще всего узнают о мерах государственной поддержки, лидирует сервисы ФНС (40%) и правительства РФ (39%).