Около 110 тыс. рабочих мест создали предприниматели Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) Московской области по итогу 2020 году создали порядка 110 тыс. рабочих мест. Всего в регионе общая численность работников МСП превышает 1,2 млн человек, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В регионе по состоянию на конец прошлого года зарегистрировано порядка 350 тыс. МСП. А общая численность работников таких предприятий составляет более 1,2 млн человек. За 2020 год малые и средние компании Подмосковья создали порядка 110 тыс. новых рабочих мест", - процитировали в пресс-службе министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. В Подмосковье в прошлом году действовало свыше 60 различных программ поддержки бизнеса. Финансовую помощь от правительства региона получили 700 МСП Подмосковья.

Так, по данным пресс-службы, в ушедшем году 167 подмосковных предпринимателей воспользовались субсидией на модернизацию оборудования на общую сумму в 692 млн рублей. При этом в 2020 году были изменены размеры компенсаций: для производственных предприятий, приобретающих новое оборудование, увеличен размер субсидии с 30% до 50%, а для производства товаров, используемых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, до 80%.

Также в пресс-службе рассказали, что в прошлом году предприниматели Московской области получили компенсацию затрат на лизинг оборудования и спецтехники. Общий размер субсидии для 43 предпринимателей составил более 100 млн рублей.

"Есть те меры поддержки, которыми подмосковные предприниматели пользуются из года в год. Субсидия на лизинг оборудования - из их числа. Однако мы понимаем, что бизнес не стоит на месте, и стараемся актуализировать помощь, которую может предоставить региональное правительство. Так, с октября 2020 года субъектам МСП и самозанятым мы компенсируем 90% стоимости места в коворингах Подмосковья", - добавила министр.

Поясняется, что еще около 100 млн рублей из регионального бюджета было направлено на субсидии для социального бизнеса Подмосковья. Компенсацию затрат на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования получили около 100 предпринимателей. Также 11 компаний, реализующих проекты в сфере физической культуры и спорта, компенсировали в прошлом году до 50% затрат на подключение инженерных сетей, ремонт, приобретение оборудования и проценты по кредитам для спортивных сооружений. Общий размер предоставленной финансовой поддержки составил порядка 40 млн рублей.