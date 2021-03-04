Глава "Опоры России" рассчитывает на ускорение принятия закона о мобильной торговле

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин рассчитывает, что процесс принятия закона о мобильной и нестационарной торговле будет ускорен.

"Почему два года не принимается закон о мобильной и нестационарной торговле? Министерство промышленности его внесло, правительство одобрило, два комитета Госдумы одобрили, Совет Федерации доводы о доработке представил, они учтены", - сказал он на форуме "Большой открытый диалог", который проходит в четверг в онлайн-формате в студиях ТАСС в Москве и Екатеринбурге.

Калинин выразил надежду, что процесс рассмотрения ускорится. По его словам, это важнейшее направление, которое позволяет найти применение людям, особенно в небольших городах страны.

В феврале глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство рассчитывает на завершение работы по закону о мобильной и нестационарной торговле "в ближайшее время".

Летом 2020 года Мантуров попросил Госдуму вернуться к рассмотрению законопроекта, который был внесен в нижнюю палату еще в 2018 году, однако затем был отложен. Министр назвал принятие законопроекта крайне актуальным в условиях пандемии. Ранее он пояснял, что законопроект вводит обязательство предоставлять предпринимателю так называемое компенсационное место для торговли взамен изъятого в интересах государственных или муниципальных нужд, а также устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на пять лет с их продлением без последующих торгов, легализует автолавки и фудтраки, что даст дополнительный стимул для автопрома.