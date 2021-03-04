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ТПП: участие МСП в крупных проектах Арктики нужно закрепить на уровне регионов

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев отметил, что 80% реализации нефтегазовых проектов в Арктике приходится на долю поставщиков, которыми часто являются малые компании

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вовлечение малого и среднего бизнеса в крупные нефтегазовые и туристические проекты, которые реализуются в Арктике, нужно закрепить на региональном уровне. Такое мнение высказал в четверг вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

"Эксперты ТПП считают важным закрепить, возможно, на региональном уровне необходимость вовлечения предприятий малого и среднего бизнеса в крупные проекты. Касается это не только участия "малышей" в крупных нефтегазовых проектах, но и в развитии арктического туризма, экологических программах, других традиционных отраслях бизнеса для этих территорий", - сказал он на VI Международной конференции "Арктика - 2021".

Вице-президент ТПП подчеркнул, что 80% реализации нефтегазовых проектов в Арктике "приходится на долю поставщиков, которыми часто являются малые компании". Также, по его мнению, необходимо поддерживать субъекты МСП с помощью субсидирования и снижения ставок по налогам. Эти меры требуются, чтобы уйти от тенденции закрытия мелких компаний в арктических территориях.

"За последние три года число субъектов МСП в Арктической зоне сократилось на 11 тыс., а количество рабочих мест в них уменьшилось на 103 тыс.", - добавил вице-президент ТПП.

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