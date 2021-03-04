Корпорация МСП поддержала магнитогорский автотехцентр на 20 млн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Корпорация МСП и МСП банк оказали поддержку проекту расширения автотехцентра в моногороде Магнитогорске на сумму 20 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Корпорации МСП.

"МСП банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл ООО "Авангард" (Магнитогорск) кредитную линию на сумму 20 млн рублей для расширения бизнеса по обслуживанию автомобилей. Финансирование предоставлено в рамках программы Минэкономразвития РФ с гарантией Корпорации МСП на сумму 10 млн рублей в качестве обеспечения по кредиту. Программа разработана совместно Минэкономразвития России, Банком России и Корпорацией МСП. Компания направит средства на закупку оборудования", - говорится в сообщении.

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить эффективность рабочих мест за счет внедрения нового оборудования, сократить издержки на обслуживание устаревшего оборудования, снизить сроки обслуживания клиентов, повысив качество сервиса. При этом компания также откроет новое направление - размещение автомобилей на круглосуточной автостоянке.

Директор ООО "Авангард " Розалия Шакирова также отметила, что предприятие планирует построить стоянку для автомобилей на 450 мест с круглосуточным режимом работы. Дополнительно на предприятии намерены увеличить ассортимент магазина по продаже запчастей и расходных материалов, построить центр по реализации подержанных автомобилей, расширить услуги страхования автотранспортных средств и кредитования.

"Финансовая поддержка и развитие проектов субъектов МСП в моногородах находятся в фокусе пристального внимания Корпорации МСП и включены в число приоритетных ниш МСП банка. Для вовлечения жителей моногородов в предпринимательскую деятельность и увеличения уровня доступности поддержки в моногородах Корпорация МСП реализует комплекс мер, к числу которых относятся: финансовая, имущественная, информационная и маркетинговая поддержка, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. Оказание кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП в моногородах Корпорация МСП и МСП банк осуществляют в рамках Национальной гарантийной системы и программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Широкий спектр мер поддержки дает возможность обеспечивать устойчивое развитие малых и средних производств на местах и создавать новые, не только сохранять, но и увеличивать число рабочих мест и повышать уровень налоговых отчислений в региональные бюджеты", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.