Конкуренция на торгах по пользованию участками недр выросла на 222%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Конкуренция на торгах, касающихся получения прав пользования участками недр, выросла в 2020 году на 222%. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе электронной торговой площадки "РТС-тендер".

Пользование недрами предполагает геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

"Рост показывают торги по пользованию участками недр. В 2020 году на площадке "РТС-тендер" был опубликован 41 лот на сумму 406 млн рублей, в среднем конкуренция в этих закупках была на уровне 2,6 заявок на лот, что превышает активность участия прошлого года на 222%, интерес участников к этим торгам существенно вырос", - сказали в пресс-службе.

В секции имущественных торгов в 2020 году растущую динамику по количеству опубликованных лотов показали также торги по реализации древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда. Так, по сравнению с 2019 годом количество таких опубликованных лотов выросло в 7 раз - до 1312 процедур. В среднем участники подавали 2 заявки на лот, таким образом, конкуренция в 2020 году выросла на 8%.

Реализация лесных насаждений, находящихся на землях лесного фонда, в прошлом году немного потеряла свои рыночные позиции: было опубликовано порядка 1,8 тыс. лотов на сумму 164 млн рублей, что на 17% меньше по количеству лотов и на 14% больше по совокупной начальной цене. А вот конкуренция в этих закупках была меньше 1 заявки на лот - на 17% ниже показателя 2019 года, добавили в пресс-службе.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.