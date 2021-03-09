В Хабаровском крае на поддержку бизнеса в северных районах направят 18 млн рублей

ХАБАРОВСК, 9 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделили порядка 18 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства на северных территориях в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

"Правительство края заинтересовано в поддержке малого бизнеса на северных территориях, так как предприниматели одновременно решают две задачи - обеспечивают занятость населения северных территорий и закрывают первоочередные потребности жителей в торговых, бытовых и других видах услуг. По госпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае" оказывается поддержка действующим и начинающим предпринимателям, осуществляющим такие приоритетные для северных районов виды деятельности, как производство хлебопекарной продукции, оказание бытовых услуг и организация общественного питания. В 2021 году общая сумма поддержки составит 18 млн рублей", - сказал Тарасов.

В прошлом году на это из местного и краевого бюджетов было направлено 7,6 млн рублей.

Глава министерства сообщил, что финансовую помощь предприниматели получают и по линии Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. В прошлом году фонд предоставил льготные микрозаймы шести предпринимателям на общую сумму 6 млн рублей. "Эти меры поддержки позволяют сохранить общую численность предпринимателей северных районов примерно на одном уровне: на 1 января 2020 года в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах было 260 субъектов, на 1 января 2021 - 254", - сказал Тарасов.

Более 80% территории Хабаровского края - это районы Крайнего Севера или местности, приравненные к ним, до части из них добраться можно только воздушным транспортом. К районам Крайнего Севера отнесены Аяно-Майский и Охотский районы, а к приравненным местностям - Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный и Ульчский районы. На этих территориях проживают 505,5 тыс. человек, по данным Министерства экономического развития Хабаровского края, в сравнении с 2000 годом население северных территорий сократилось более чем на четверть. Основными причинами миграционных настроений являются снижение покупательной способности и неразвитость социальной инфраструктуры.