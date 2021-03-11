Московские технопарки сейчас располагают 1,3% свободных площадей для резидентов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московские технопарки на сегодняшний день располагают 1,3% вакантных площадей, город продолжит развивать их инфраструктуру. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Это наш процент - 1,3% вакантных площадей. Ряд директоров технопарков, которые сегодня будут выступать, скажут, что у них процент минусовой, потому что у них очередь стоит из заявок. Это то, что на сегодняшний день ставит перед нами огромнейшую задачу наполнять инфраструктурой [город], потому что сегодня в департамент, в Московский инновационный кластер приходят сотни заявок, они разные. Есть профильные, где нужно создать какой-то специализированный технопарк, где-то просто запрос на помещения", - сказал Фурсин в ходе выступления на форуме "Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций". По его словам, в настоящее время инфраструктуры технопарков не хватает, ее необходимо развивать.

Глава департамента также отметил, что, по статистике, в среднем одной из 13 компаний-резидентов технопарков удавалось получить субсидию от города. "Мы видим статистику по всем субъектам малого и среднего бизнеса, мы видим, что те, кто находились в технопарках, и там, где управляющие компании срабатывали на опережение, на помощь бизнесу, получалось, что в среднем одна из 13 компаний получала субсидию от города, а в ряде выдающихся технопарков, я им за это отдельно благодарен, каждая четвертая получала", - сказал Фурсин.

Всего в Москве в настоящее время действует 42 технопарка, в них работают более 2 тыс. компаний. По итогам прошлого года правительство Москвы одобрило более 3 тыс. заявок на получение финансовой поддержки на общую сумму почти 3 млрд рублей.