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Титов предложил создать в Дагестане промышленный парк для малого бизнеса

По мнению бизнес-омбудсмена, сектор экономики по производству товаров народного потребления обладает большим потенциалом роста и мультипликативным эффектом

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил врио главы Республики Дагестан Сергею Меликову создать промышленный парк, сосредоточив в нем производства, типичные для регионального рынка. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил во вторник ТАСС по итогам встречи с руководителем республики.

"В Дагестане достаточно большой теневой сектор и мало производственных предприятий - около 8%. В основном бизнес сконцентрирован в торговле и сельском хозяйстве. Мы представили врио главы концепцию программы роста Республики Дагестан, в том числе затронули тему экономики "простых вещей". По существу - речь о промышленном парке, в котором можно было бы сосредоточить производства, типичные для местного рынка. У нас есть список различных типов производств, в которые можно инвестировать. Мы нашли понимание, что могли бы при поддержке государства сделать такой парк, подняв тем самым уровень промышленности, уровень производственного малого бизнеса", - сказал Титов.

Он пояснил, что сектор экономики "простых вещей" включает малые и средние производства товаров народного потребления: одежды, обуви, изделий из пластика, мебели, бытового инвентаря, техники и так далее. Этот сектор, по его словам, обладает большим потенциалом роста и мультипликативным эффектом.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов во вторник находится в рабочей поездке в Республике Дагестан. Помимо встречи с врио главы региона он вместе с первым заместителем прокурора республики Русланом Ляпиным рассмотрит жалобы бизнеса на административные барьеры, мешающие развитию деятельности.

Теги
РоссияМеликов, Сергей АлимовичТитов, Борис ЮрьевичДагестан
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